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Setor imobiliário no ES aposta em retomada das vendas em 2021

Ouça entrevista com presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Carlesso

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 12:17

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

25 dez 2020 às 12:17
Em 2020, o mercado imobiliário começou aquecido, mas o entusiasmo do setor foi interrompido por um susto: a pandemia. Nesta edição do CBN Vitória, o presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Carlesso, faz um balanço de 2020 e explica que o setor teve que mudar a dinâmica de vendas e se adaptar a realidade virtual. Em 2021, não deve ser diferente. Carlesso aponta os desafios para o próximo ano e avalia que deve ser um momento de demanda por imóveis. Ouça entrevista concedida ao jornalista Lucas Valadão!
Entrevista - Lucas Valadão - Sandro Carlesso - 14.11s - 25-12-20.mp3

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