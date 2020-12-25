Setor imobiliário no ES aposta em retomada das vendas em 2021

Em 2020, o mercado imobiliário começou aquecido, mas o entusiasmo do setor foi interrompido por um susto: a pandemia. Nesta edição do CBN Vitória, o presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Carlesso, faz um balanço de 2020 e explica que o setor teve que mudar a dinâmica de vendas e se adaptar a realidade virtual. Em 2021, não deve ser diferente. Carlesso aponta os desafios para o próximo ano e avalia que deve ser um momento de demanda por imóveis. Ouça entrevista concedida ao jornalista Lucas Valadão!