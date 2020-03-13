Setor hoteleiro pode ter demanda menor na Festa da Penha e inverno

Os impactos econômicos da pandemia de coronavírus sentidos em diversas partes do mundo já começam a refletir nos cenários estadual e nacional. O Espírito Santo tem dois casos confirmados. Um dos reflexos da expansão de casos é o cancelamento e adiamento de eventos, viagens e turismo. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Flávio Matias, membro da diretoria do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Estado do Espírito Santo (Sindihotéis) afirma que o setor está acompanhando o desenrolar desse cenário e aprovou o reforço de medidas de higiene em unidades hoteleiras e para as equipes que trabalham no contato com hóspedes. Ele também fala que ainda há uma preocupação com baixa demanda para a Festa da Penha, já que o turismo religioso no Estado tem relevância para a ocupação na região metropolitana. Questionado se o período de inverno, que leva um grande público para a região Serrana do Estado, pode ter um público menor do que no ano anterior, Flávio explica que essa possibilidade existe mas ainda é prematura para afirmar sobre a queda. Ouça: