Setor hoteleiro pode ter demanda menor na Festa da Penha e inverno

Os impactos econômicos da pandemia de coronavírus sentidos em diversas partes do mundo já começam a refletir nos cenários estadual e nacional. O Espírito Santo tem dois casos confirmados. Um dos reflexos da expansão de casos é o cancelamento e adiamento de eventos, viagens e turismo. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Flávio Matias, membro da diretoria do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Estado do Espírito Santo (Sindihotéis) afirma que o setor está acompanhando o desenrolar desse cenário e aprovou o reforço de medidas de higiene em unidades hoteleiras e para as equipes que trabalham no contato com hóspedes. Ele também fala que ainda há uma preocupação com baixa demanda para a Festa da Penha, já que o turismo religioso no Estado tem relevância para a ocupação na região metropolitana. Questionado se o período de inverno, que leva um grande público para a região Serrana do Estado, pode ter um público menor do que no ano anterior, Flávio explica que essa possibilidade existe mas ainda é prematura para afirmar sobre a queda. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Flavio Mathias - 13-03-20.mp3
MAIS INFORMAÇÕES:
- No setor de hotelaria ainda não foram registrados cancelamentos em grande proporção e o fluxo de reservas continua padrão para o período do ano. A entidade reforça, especialmente para os meios de hospedagem, as seguintes recomendações para prevenir o Coronavírus (Covid-19):
- Manter locais ventilados e evitar aglomerações;
- Evitar contato físico muito próximo;
- Lavar as mãos com frequência após cada atendimento; - Disponibilizar nas dependências dos estabelecimentos álcool gel para que todos possam manter as mãos limpas e descontaminadas;
- Ter maior rigor na higienização de banheiros, locais e objetos de uso público e pessoal, como talheres, pratos, garrafas; e
- Desinfetar com detergente áreas de grande manuseio, como corrimãos e maçanetas;
Aos hóspedes, as medidas para evitar a contaminação com base no Ministério da Saúde são:
- evitar aglomerações e contato físico com outras pessoas;
- ao tossir ou espirrar, cobrir a boca com um lenço ou com o braço e evitar colocar a mão pois a proliferação é mais rápida;
-Evitar encostar nos olhos e bocas com as mãos sujas, e
- Sempre manter as mãos higienizadas, lavadas e com álcool em gel 70%.