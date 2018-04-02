Setor hospitalar lidera ocorrências no ES, seguido de zoonoses

A cada 45 minutos e 5 segundos um acidente de trabalho é registrado no Brasil, segundo dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho. E a maior parte destes acidentes e mortes envolve homens, na faixa etária de 18 a 24 anos, que estão exercendo atividades de baixa remuneração.

Com a proposta de conscientizar os trabalhadores e empregadores sobre as condições de trabalho e saúde é que o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo lança esta semana a campanha Abril Verde. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador-chefe do MPT-ES, Valério Soares Heringer, explica que os cinco segmentos com maior número de acidentes de trabalho no Espírito Santo são hospitalar, de zoonoses, supermercados, transporte de cargas e setor de rochas.