Setor de rochas do ES enfrenta dificuldades logísticas, mas mantém liderança no País

O setor de rochas no Espírito Santo enfrenta uma série de dificuldades logísticas, como falta de espaço em navios e disponibilidade de contêineres desde o início do ano. Mesmo assim, em agosto, o Estado manteve sua liderança como maior exportador do Brasil, com US$ 118,4 milhões em negócios internacionais, concentrando aproximadamente 84,7% de todas as vendas realizadas para o exterior. É o que relatou o vice-presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Fabio Cruz, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça: