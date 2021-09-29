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Faltam navios e contêineres

Setor de rochas do ES enfrenta dificuldades logísticas, mas mantém liderança no País

O entrevistado é o vice-presidente do Centrorochas, Fabio Cruz

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 22:45

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

28 set 2021 às 22:45
Vista aérea do Porto de Vitória
Vista aérea do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação
O setor de rochas no Espírito Santo enfrenta uma série de dificuldades logísticas, como falta de espaço em navios e disponibilidade de contêineres desde o início do ano. Mesmo assim, em agosto, o Estado manteve sua liderança como maior exportador do Brasil, com US$ 118,4 milhões em negócios internacionais, concentrando aproximadamente 84,7% de todas as vendas realizadas para o exterior. É o que relatou o vice-presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Fabio Cruz, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça:
Mário Bonella entrevista Fabio Cruz - 28/09/2021

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