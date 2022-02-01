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10% do PIB do ES

Setor de rochas capixaba bate recorde histórico e fatura US$ 1,34 bilhões

O entrevistado é o presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Tales Machado

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 17:28

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

01 fev 2022 às 17:28
Porto de Vitória
Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação
As exportações de rochas ornamentais do Espírito Santo superaram níveis históricos em 2021. O Estado foi responsável por quase 85% do setor de rochas brasileiros e US$ 1,1 bilhões. O faturamento nacional foi de US$ 1,34 bilhões no ano passado. A movimentação do setor a nível estadual é responsável por 10% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba e emprega pessoas em todos em 78 municípios, com 1,6 mil empresas. É o que explicou o presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Tales Machado, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ele ainda adiantou que a Vitória Stone Fair, que ia acontecer neste mês de fevereiro mas foi adiada, acontecerá ainda em 2022. Ouça:
Entrevista Patricia Vallim - Tales Machado - 01-02-22

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