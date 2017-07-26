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ENTREVISTAS

Setor de exportação mostra fôlego e cresce 26% no primeiro semestre

Mesmo em meio aos efeitos da recessão econômica pela qual o país atravessa, as exportações realizadas pelo Espírito Santo no primeiro semestre registraram crescimento de 26% se comparadas ao mesmo período de 2016

Publicado em 26 de Julho de 2017 às 19:50

Publicado em 

26 jul 2017 às 19:50
Mesmo em meio aos efeitos da recessão econômica pela qual o país atravessa, as exportações realizadas pelo Espírito Santo no primeiro semestre registraram crescimento de 26% se comparadas ao mesmo período de 2016: foram US$ 4 bilhões contra 3,1 bilhões, segundo dados do Sindicato de Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex). Para sabermos mais detalhes sobre esses dados, e os motivos que levaram a diferenciação desse setor frente à crise, convidamos o presidente do Sindicato de Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Marcílio Machado, para detalhar esse cenário econômico. Confira!
Entrevista - John Gomes - Marcílio Machado - 26-07-17.mp3

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