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Pandemia

Setor de eventos apresenta plano de retomada das atividades no Espírito Santo

Conheça detalhes da proposta de flexibilização que já está em análise pelo governo do Estado

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 11:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 mai 2021 às 11:29
Concerto, teatro, evento
Retomada de eventos de entretenimento em discussão no ES Crédito: Pexels
Na última quarta-feira (19), representantes do setor de eventos se reuniram com membros do Executivo estadual para discutir a retomada das atividades do setor no Espírito Santo. A realização dos eventos foi interrompida em março de 2020 por conta do avanço da Covid-19 e, desde então, permanece restrita no Estado. Durante a reunião, foi apresentado o "Plano de Retomada do Setor de Eventos e Entretenimento", que estabelece o retorno gradual de festas, shows, festivais e apresentações culturais e foi planejado com base no Plano Nacional de Imunização (PNI). Em entrevista à CBN Vitória, o diretor regional da Associação Brasileira dos Promotores de Evento no Espírito Santo (Abrape-ES), Pablo Pacheco, traz mais detalhes. Acompanhe!
O plano traz uma retomada de eventos baseada no andamento da vacinação contra a Covid-19. Discute-se também só autorizar a entrada de pessoas vacinadas nos eventos, mas a medida depende do passaporte de vacinação que está sendo viabilizado pelo governo federal. Pelas projeções da Abrape-ES, com base em dados da imunização, a expectativa é alcançar uma flexibilização consistente dos eventos em um prazo de dois a três meses, quando o Estado deve alcançar 40% da população imunizada.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pablo Pacheco, - 21-05-21.mp3
Quem também participou deste debate foi a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro. Segundo ela, o plano está sendo avaliado por diferentes segmentos do governo. Lenise também explicou o que é permitido hoje em cidades de risco baixo. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lenise Loureiro - 21-05-21

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