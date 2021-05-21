Setor de eventos apresenta plano de retomada das atividades no Espírito Santo

Retomada de eventos de entretenimento em discussão no ES Crédito: Pexels

Na última quarta-feira (19), representantes do setor de eventos se reuniram com membros do Executivo estadual para discutir a retomada das atividades do setor no Espírito Santo. A realização dos eventos foi interrompida em março de 2020 por conta do avanço da Covid-19 e, desde então, permanece restrita no Estado. Durante a reunião, foi apresentado o "Plano de Retomada do Setor de Eventos e Entretenimento", que estabelece o retorno gradual de festas, shows, festivais e apresentações culturais e foi planejado com base no Plano Nacional de Imunização (PNI). Em entrevista à CBN Vitória, o diretor regional da Associação Brasileira dos Promotores de Evento no Espírito Santo (Abrape-ES), Pablo Pacheco, traz mais detalhes. Acompanhe!

O plano traz uma retomada de eventos baseada no andamento da vacinação contra a Covid-19. Discute-se também só autorizar a entrada de pessoas vacinadas nos eventos, mas a medida depende do passaporte de vacinação que está sendo viabilizado pelo governo federal. Pelas projeções da Abrape-ES, com base em dados da imunização, a expectativa é alcançar uma flexibilização consistente dos eventos em um prazo de dois a três meses, quando o Estado deve alcançar 40% da população imunizada.

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Quem também participou deste debate foi a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro. Segundo ela, o plano está sendo avaliado por diferentes segmentos do governo. Lenise também explicou o que é permitido hoje em cidades de risco baixo.