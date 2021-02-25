Setor de eventos aguarda aprovação de projeto para superar crise

A Câmara dos Deputados deve discutir nesta semana, em regime de urgência, o Projeto de Lei que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE, de autoria do deputado federal Felipe Carreras (PSB/PE). A aprovação do PL é essencial para promover crédito, preservação dos empregos, manutenção do capital de giro das empresas, financiamento de tributos e desoneração fiscal do segmento que é um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus. Sobre este assunto, nosso entrevistado é o diretor regional da Associação Brasileira dos Promotores de Evento no Espírito Santo (Abrape-ES), Pablo Pacheco. Ouça: