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PL TRAMITA NO CONGRESSO

Setor de eventos aguarda aprovação de projeto para superar crise

O entrevistado é o diretor regional da Associação Brasileira dos Promotores de Evento no Espírito Santo (Abrape-ES), Pablo Pacheco

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 16:47

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

25 fev 2021 às 16:47
Assembleia da ABRAPE, em Brasília, para falar sobre o Projeto de Lei que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE Crédito: Instagram/@abrapeoficial
 
A Câmara dos Deputados deve discutir nesta semana, em regime de urgência, o Projeto de Lei que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE, de autoria do deputado federal Felipe Carreras (PSB/PE). A aprovação do PL é essencial para promover crédito, preservação dos empregos, manutenção do capital de giro das empresas, financiamento de tributos e desoneração fiscal do segmento que é um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus. Sobre este assunto, nosso entrevistado é o diretor regional da Associação Brasileira dos Promotores de Evento no Espírito Santo (Abrape-ES), Pablo Pacheco. Ouça:
Entrevista - Lucas Valadão - Pablo Pacheco - 25-02-21

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