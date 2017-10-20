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Setor de construção civil demonstra fôlego na economia capixaba

No Espírito Santo, após registrar o pior patamar dos últimos 12 anos, o número de unidades em construção na Grande Vitória deve voltar a crescer

Publicado em 20 de Outubro de 2017 às 18:16

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 out 2017 às 18:16
Dados divulgados nesta sexta-feira (20) apontam que a economia brasileira voltou a apresentar crescimento em bases de comparação, segundo dados do Monitor do PIB-FGV, divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A construção civil e a formação bruta de capital fixo, por exemplo, foram algumas das que apresentaram melhora. No Espírito Santo, após registrar o pior patamar dos últimos 12 anos, o número de unidades em construção na Grande Vitória deve voltar a crescer, com as construtoras retomando os lançamentos de imóveis. A análise é de que o comprador está mais seguro e empresário recuperou otimismo. Nesta edição do CBN Cotidiano, o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), Sandro Carlesso, traz detalhes desse cenário. Confira!
 
Entrevista - Fabio Botacin - Sandro Carlesso - 20-10-17.mp3

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