Setor de construção civil demonstra fôlego na economia capixaba

Dados divulgados nesta sexta-feira (20) apontam que a economia brasileira voltou a apresentar crescimento em bases de comparação, segundo dados do Monitor do PIB-FGV, divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A construção civil e a formação bruta de capital fixo, por exemplo, foram algumas das que apresentaram melhora. No Espírito Santo, após registrar o pior patamar dos últimos 12 anos, o número de unidades em construção na Grande Vitória deve voltar a crescer, com as construtoras retomando os lançamentos de imóveis. A análise é de que o comprador está mais seguro e empresário recuperou otimismo. Nesta edição do CBN Cotidiano, o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), Sandro Carlesso, traz detalhes desse cenário. Confira!