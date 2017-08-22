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Setor automotivo estima tímida recuperação

Crescimento previsto é de 2%

Publicado em 22 de Agosto de 2017 às 15:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 ago 2017 às 15:27
Enxugando as estruturas, serviços e processos para se adequar à nova realidade brasileira. É assim que o setor automotivo vem se estruturando para chegar a um crescimento de 2% até o final deste ano, após amargar anos em queda. O diretor-executivo do sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo, José Francisco Costa, está confiante. Um estudo realizado pela DMI Group aponta que a falta de linhas de financiamento é um dos principais fatores para recessão, como explica o responsável pelo estudo, Vicente Koki (ouça abaixo).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vicente Koki - 22-08-17

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