Setor automotivo estima tímida recuperação

Enxugando as estruturas, serviços e processos para se adequar à nova realidade brasileira. É assim que o setor automotivo vem se estruturando para chegar a um crescimento de 2% até o final deste ano, após amargar anos em queda. O diretor-executivo do sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo, José Francisco Costa, está confiante. Um estudo realizado pela DMI Group aponta que a falta de linhas de financiamento é um dos principais fatores para recessão, como explica o responsável pelo estudo, Vicente Koki (ouça abaixo).