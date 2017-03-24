Setor automotivo capixaba aposta na retomada da confiança dos consumidores

As vendas de veículos novos no Espírito Santo caíram 25,55% em 2016. Essa foi a quarta retração consecutiva do setor, que viu o volume de vendas reduzir à metade no estado, passando de 122 mil unidades vendidas em 2013 para 55 mil unidades comercializadas em 2016. Mas, afinal, diante desse cenário, é possível apontar a um crescimento do setor para este ano? Quais são as principais expectativas do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo? Saiba detalhes do assunto nessa entrevista com o diretor executivo do Sindicato, José Francisco Costa. "Notícias positivas como a queda da inflação e a redução da taxa de juros na economia estão trazendo mais confiança ao consumidor, que agora se mostra mais interessado no mercado de automóveis". Ouça a entrevista: