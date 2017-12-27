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Setor automotivo apresenta leve recuperação de vendas em 2017

Publicado em 27 de Dezembro de 2017 às 19:11

Publicado em 

27 dez 2017 às 19:11
Assim como a economia tem se restabelecido aos poucos no País, o setor automotivo também tem apresentado dados positivos em 2017. Após dois anos de queda, a previsão é de que neste ano aconteça o acréscimo de 2% de vendas de automóveis. A expectativa para 2018 é ainda melhor. Acompanhe mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano em uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), José Francisco Costa. Confira!
Entrevista - John Gomes - José Francisco - 27-12-17.mp3

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