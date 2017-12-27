Setor automotivo apresenta leve recuperação de vendas em 2017

Assim como a economia tem se restabelecido aos poucos no País, o setor automotivo também tem apresentado dados positivos em 2017. Após dois anos de queda, a previsão é de que neste ano aconteça o acréscimo de 2% de vendas de automóveis. A expectativa para 2018 é ainda melhor. Acompanhe mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano em uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), José Francisco Costa. Confira!