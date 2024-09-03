Setembro será marcado por pouca chuva, tempo seco e muito calor

Novo mês, novas temperaturas no termômetro! O mês de setembro começou e, com ele, a previsão de ondas de calor e tempo seco para o Espírito Santo. O Estado tende a sofrer com o aumento de temperaturas. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista Guilherme Alves Borges, da empresa Climatempo, detalha as previsões para esse novo mês. Segundo o meteorologista, será um período de pouca chuva, tempo seco e muito calor. Ouça a entrevista.