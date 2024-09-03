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Setembro será marcado por pouca chuva, tempo seco e muito calor

Ouça entrevista com o meteorologista Guilherme Alves Borges, da empresa Climatempo

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 set 2024 às 11:27
calor
calor Crédito: Shutterstock
Novo mês, novas temperaturas no termômetro! O mês de setembro começou e, com ele, a previsão de ondas de calor e tempo seco para o Espírito Santo. O Estado tende a sofrer com o aumento de temperaturas. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista Guilherme Alves Borges, da empresa Climatempo, detalha as previsões para esse novo mês. Segundo o meteorologista, será um período de pouca chuva, tempo seco e muito calor. Ouça a entrevista. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Guilherme Alves Borges - 03-09-24.mp3

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