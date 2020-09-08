Setembro é o mês de lembrar dos cuidados com o coração

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) iniciou neste mês a campanha "Setembro do Coração", um mês dedicado a levar informações sobre a prevenção e o combate às doenças cardiovasculares bem como a importância de cuidar do coração. A SBC traz o dado de que meio bilhão de pessoas no mundo e 14 milhões no Brasil são acometidas por doenças cardiovasculares. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta terça-feira (08), a médica cardiologista Tatiane Emerich, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia no Espírito Santo (SBC/ES), reforça a importância da campanha e alerta: mesmo diante de meses turbulentos, por conta da pandemia do novo coronavírus, não podemos deixar de cuidar do nosso coração!

"Pode parecer óbvio, mas prevenção e mudanças de hábitos de vida ainda são os pontos fundamentais quando se fala da saúde do nosso coração. Principalmente nesses últimos meses, em virtude da pandemia do novo coronavírus, as pessoas ficaram mais reclusas, as atividades físicas ficaram diminuídas... Houve um impacto na rotina de saúda das pessoas. Nesse cenário, obesidade, sedentarismo e tabagismo são problemas de saúde pública e que impactam na vida das pessoas diretamente. Precisamos tentar, mesmo diante de tudo que estamos passando, resgatar a importância da prevenção", explica. Hábitos de vida saudáveis, prática de exercício físico, uma boa noite de sono e procura por exames de "check-up" são peças importantes para saúde cardíaca. Confira!