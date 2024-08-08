Sesa inicia envio de SMS para reforçar período de vacinação contra a dengue

A Secretaria da Saúde (Sesa) do Espírito Santo iniciou uma nova estratégia para reforçar a importância da vacinação contra a dengue para pais e responsáveis de crianças de 10 a 14 anos: o envio de SMS. Até a última segunda-feira (05), 206.801 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos não haviam iniciado o esquema vacinal contra a dengue no Espírito Santo, e outras 29.197 estão com o esquema em atraso, isto é, já passaram os três meses de intervalo entre as doses. A cobertura vacinal da dengue para a primeira dose (D1) é de 27,61% e para segunda dose (D2) é de 5,10%. A Secretaria possui 97.258 números de telefones cadastrados e inicia a convocação aos pais e responsáveis. Em conversa com a CBN Vitória, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, detalha a estratégia. Ouça a conversa completa!