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Caso Kevinn

Nésio: "houve negligência e omissão de socorro no caso do jovem que morreu após esperar 4 horas por atendimento"

Ouça entrevista com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 11:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mai 2022 às 11:56
Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, morreu neste sábado (30)
Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, morreu neste sábado (30) Crédito: Acervo pessoal
O Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista ao programa CBN Vitória desta segunda-feira (02), fez duras críticas sobre o episódio que resultou na morte do adolescente Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, que esperou aproximadamente quatro horas dentro de uma ambulância para ser atendido no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha.
Nésio falou em "omissão de socorro, negligência e falha grave" por parte das duas médicas que estavam no plantão na UTI no local e teriam recusado a entrada do jovem na unidade. Segundo o secretário, não havia motivo para recusa de atendimento, já que naquele momento o hospital estava em "ambiente de tranquilidade assistencial".
Fernanda Queiroz entrevista Nésio Fernandes - 02/05/2022
O jovem de 16 anos havia sido trazido de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e morreu sem conseguir atendimento, mesmo com a vaga garantida pelo setor de regulação. Na manhã seguinte ao óbito, as duas profissionais foram afastadas das funções.

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