Nésio: "houve negligência e omissão de socorro no caso do jovem que morreu após esperar 4 horas por atendimento"

Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, morreu neste sábado (30) Crédito: Acervo pessoal

O Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista ao programa CBN Vitória desta segunda-feira (02), fez duras críticas sobre o episódio que resultou na morte do adolescente Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, que esperou aproximadamente quatro horas dentro de uma ambulância para ser atendido no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha.

Nésio falou em "omissão de socorro, negligência e falha grave" por parte das duas médicas que estavam no plantão na UTI no local e teriam recusado a entrada do jovem na unidade. Segundo o secretário, não havia motivo para recusa de atendimento, já que naquele momento o hospital estava em "ambiente de tranquilidade assistencial".

Your browser does not support the audio element. Fernanda Queiroz entrevista Nésio Fernandes - 02/05/2022