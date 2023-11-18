Sesa alerta para casos de dengue no Espírito Santo

Com as ondas de calor, os cuidados também devem se voltar para a prevenção contra a dengue. O aumento das temperaturas torna o ambiente perfeito para a reprodução do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, do zika e da chikunguya. Em 2023, até 11 de novembro, o Estado registrou 91 óbitos e 182 mil casos de dengue Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na semana epidemiológica 45, entre os dias 5 e 11 de novembro, foram registradas 1.589 notificações da doença em todo o território capixaba. Comparado com o mesmo período de 2022, que teve 300 regustros, o número é 5 vezes maior. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, fala quais cuidados devem ser tomados para prevenir a proliferação do mosquito. Ouça a conversa completa!