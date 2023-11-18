Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Dengue no ES

Sesa alerta para casos de dengue no Espírito Santo

Em 2023, até 11 de novembro, o Estado registrou 91 óbitos e 182 mil casos da doença

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 12:23

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

18 nov 2023 às 12:23
Mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue
Mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue Crédito: Divulgação
Com as ondas de calor, os cuidados também devem se voltar para a prevenção contra a dengue. O aumento das temperaturas torna o ambiente perfeito para a reprodução do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, do zika e da chikunguya. Em 2023, até 11 de novembro, o Estado registrou 91 óbitos e 182 mil casos de dengue Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na semana epidemiológica 45, entre os dias 5 e 11 de novembro, foram registradas 1.589 notificações da doença em todo o território capixaba. Comparado com o mesmo período de 2022, que teve 300 regustros, o número é 5 vezes maior. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, fala quais cuidados devem ser tomados para prevenir a proliferação do mosquito. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - ORLEI CARDOSO - 18-11-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados