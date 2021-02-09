Sesa: 1ª fase vai contemplar todos os profissionais de saúde no ES

O Espírito Santo vai contemplar todos os profissionais de saúde já na 1ª fase da imunização contra a covid-19. A decisão difere do que sinalizou o Ministério da Saúde na última segunda-feira (08), ao afirmar que as "primeiras etapas" da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 não têm previsão de atender 100% do grupo. Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, o Estado já está vacinando todos os profissionais, tanto graduados quanto não-graduados, de grandes e pequenos serviços. Ouça a entrevista concedida à CBN Vitória: