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VACINA CONTRA COVID-19

Sesa: 1ª fase vai contemplar todos os profissionais de saúde no ES

A entrevistada é a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:07

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

09 fev 2021 às 17:07
Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo vai contemplar todos os profissionais de saúde já na 1ª fase da imunização contra a covid-19. A decisão difere do que sinalizou o Ministério da Saúde na última segunda-feira (08), ao afirmar que as "primeiras etapas" da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 não têm previsão de atender 100% do grupo. Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, o Estado já está vacinando todos os profissionais, tanto graduados quanto não-graduados, de grandes e pequenos serviços. Ouça a entrevista concedida à CBN Vitória:
Entrevista - Lucas Valadão - Daniele Grilo - 09-02-21

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