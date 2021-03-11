Sesa: "Estamos na iminência do colapso transbordar sobre o ES"

O secretário de Estado da Saúde, Nesio Fernandes, declarou nesta quinta-feira (11) à CBN Vitória, que "estamos na iminência de que o colapso nacional possa transbordar sobre o Espírito Santo". Segundo ele, há elementos que levam a crer que uma nova aceleração de casos e mortes será tendência a partir de agora no Espírito Santo, podendo chegar em junho e julho com o dobro de óbitos já registrados em todo o ano passado. Por conta da pressão de novos casos, mais cidades devem migrar para risco alto e moderado já a partir desta sexta-feira (12), assim como novas medidas serão anunciadas pelo governo do Estado para reduzir a circulação de pessoas.