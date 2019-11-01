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Servidores estaduais terão reajuste nos salários em dezembro

Ouça a entrevista com o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Alvaro Duboc

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 nov 2019 às 10:50
O reajuste anunciado nesta sexta-feira (01) pelo governador Renato Casagrande será aplicado na folha de dezembro e no décimo terceiro salário de servidores públicos estaduais. A informação é do secretário de Estado de Economia e Planejamento, Alvaro Duboc. Em entrevista à CBN Vitória, Duboc explicou que o IPCA será o índice referência do reajuste do dia em que o projeto será encaminhado para o Legislativo para aprovação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Álvaro Rogério Duboc Fajardo - 01-11-19
O aumento é válido a partir de dezembro e será feito de forma linear. O último reajuste no salário dos servidores estaduais ocorreu em abril de 2018, de 5%, o único aumento dado durante o último mandato de Paulo Hartung.
Diferentemente do que foi informado durante a entrevista, o reajuste não vale para todos os Poderes, somente para o Executivo Estadual.  
 

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