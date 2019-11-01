Servidores estaduais terão reajuste nos salários em dezembro

O reajuste anunciado nesta sexta-feira (01) pelo governador Renato Casagrande será aplicado na folha de dezembro e no décimo terceiro salário de servidores públicos estaduais. A informação é do secretário de Estado de Economia e Planejamento, Alvaro Duboc. Em entrevista à CBN Vitória, Duboc explicou que o IPCA será o índice referência do reajuste do dia em que o projeto será encaminhado para o Legislativo para aprovação.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Álvaro Rogério Duboc Fajardo - 01-11-19

O aumento é válido a partir de dezembro e será feito de forma linear. O último reajuste no salário dos servidores estaduais ocorreu em abril de 2018, de 5%, o único aumento dado durante o último mandato de Paulo Hartung.