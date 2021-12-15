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Retrospectiva e Perspectiva

Servidores estaduais terão reajuste linear nos salários em fevereiro do próximo ano

Em entrevista à CBN Vitória, o governador Renato Casagrande falou sobre diferentes assuntos

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 dez 2021 às 11:44
Governador Renato Casagrande, em entrevista à CBN Vitória
Governador Renato Casagrande, em entrevista à CBN Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou nesta quarta-feira (15), em entrevista exclusiva à rádio CBN Vitória, que os servidores públicos estaduais terão reajuste linear a partir de fevereiro do próximo ano. Segundo ele, o percentual ainda depende de aprovação do orçamento do estado para 2022 pela Assembleia Legislativa. Mas já adiantou que será superior aos 3,5% concedidos em 2019.
Fernanda Queiroz entrevista Renato Casagrande - 15/12/2021
Casagrande falou sobre diferentes assuntos nesta conversa no estúdio da emissora: pedágio da Terceira Ponte; tarifa do Transcol; categorias que não receberão abono; enfrentamento da pandemia com a proximidade das festas de fim de ano e carnaval; aquaviário; concurso público e eleição.

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