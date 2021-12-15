Servidores estaduais terão reajuste linear nos salários em fevereiro do próximo ano

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou nesta quarta-feira (15), em entrevista exclusiva à rádio CBN Vitória, que os servidores públicos estaduais terão reajuste linear a partir de fevereiro do próximo ano. Segundo ele, o percentual ainda depende de aprovação do orçamento do estado para 2022 pela Assembleia Legislativa. Mas já adiantou que será superior aos 3,5% concedidos em 2019.