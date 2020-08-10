Servidores do ES fazem revezamento entre trabalho presencial e remoto

Desde o dia 1º de agosto, um decreto estadual - de 25 de julho - determinou o retorno do trabalho presencial de, pelo menos, 50% dos servidores do Estado do Espírito Santo. O decreto anterior, de 15 de abril, trazia a exigência de comparecimento presencial de um funcionário por setor, para evitar contágio pelo novo coronavírus. Com o decreto mais recente, cerca de 4,9 mil servidores do Estado que realizam trabalho remoto passaram a revezar entre a jornada presencial e o trabalho remoto, como explica em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.

"Quando começamos as medidas restritivas, também fazíamos assim, com metade presencial e metade remoto em cada setor. Mas no auge da pandemia passamos a ser mais restritivos e passou a ser ao menos um por setor, e a maior parte remotamente", explica Lenise. O retorno ao presencial, segundo ela, acontece respeitando os protocolos de higienização, como uso de máscaras e manutenção dos ambientes mais arejados. Sobre a legislação do teletrabalho, a Seger informa que novos editais para teletrabalho devem ser lançados. Secretarias e órgãos estaduais têm feito um levantamento das atividades que possam ser feitas em home office. A intenção é que 25% dos servidores aptos ao home office continuem trabalhando remotamente.