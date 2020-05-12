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Serviços online são liberados pelo Detran para evitar ida ao órgão

Ouça as explicações de Givaldo Vieira, diretor-geral do Detran/ES

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 mai 2020 às 10:50
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) passou a oferecer aos proprietários de veículos do Estado a possibilidade de realizar o Comunicado de Venda sem a necessidade de sair de casa. O objetivo da medida, segundo o órgão, é facilitar o acesso do cidadão aos processos e proporcionar que o proprietário de veículo registrado possa fazer cada vez mais serviços sem a necessidade de se dirigir até uma das unidades físicas. Além disso, já é possível realizar outros serviços, como explica Givaldo Vieira, diretor-geral do Detran, em entrevista nesta terça-feira (12) à CBN Vitória. Acompanhe as explicações!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Givaldo Vieira - 12-05-20

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