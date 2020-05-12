Serviços online são liberados pelo Detran para evitar ida ao órgão

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) passou a oferecer aos proprietários de veículos do Estado a possibilidade de realizar o Comunicado de Venda sem a necessidade de sair de casa. O objetivo da medida, segundo o órgão, é facilitar o acesso do cidadão aos processos e proporcionar que o proprietário de veículo registrado possa fazer cada vez mais serviços sem a necessidade de se dirigir até uma das unidades físicas. Além disso, já é possível realizar outros serviços, como explica Givaldo Vieira, diretor-geral do Detran, em entrevista nesta terça-feira (12) à CBN Vitória. Acompanhe as explicações!