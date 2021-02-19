Serviços despontam com maior queda de lucro em janeiro, aponta FGV

O setor de serviços foi o mais afetado pela queda nos lucros no primeiro mês de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado. É o que apontou um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/IBRE). Cerca de 62% das empresas de serviços registraram recuo nos resultados. Segundo o economista Rodolpho Tobler, do FGV/IBRE, levando em consideração todas as empresas pesquisadas, de todos os setores, 48% delas reportaram lucros menores. Ouça a entrevista completa: