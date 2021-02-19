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Serviços despontam com maior queda de lucro em janeiro, aponta FGV

O entrevistado é o economista Rodolpho Tobler, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/IBRE)

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 16:58

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

19 fev 2021 às 16:58
No setor de serviços, segmento de alimentação foi o mais afetado Crédito: Igor Starkov/Pexels
O setor de serviços foi o mais afetado pela queda nos lucros no primeiro mês de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado. É o que apontou um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/IBRE). Cerca de 62% das empresas de serviços registraram recuo nos resultados. Segundo o economista Rodolpho Tobler, do FGV/IBRE, levando em consideração todas as empresas pesquisadas, de todos os setores, 48% delas reportaram lucros menores. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Lucas Valadão - Rodolfo Tobler - 19-02-21

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