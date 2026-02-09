Serviços de fretamento e avião: como chegam os turistas ao ES?

Diversidade cultural faz do Espírito Santo um território com alto potencial para o turismo sustentável Crédito: Yuri Barichivich

Dados do Observatório do Turismo da Secretaria do Turismo (Setur) do Espírito Santo apontam que o transporte terrestre de passageiros no Espírito Santo apresentou comportamentos distintos entre os serviços de fretamento e o transporte rodoviário regular ao longo dos últimos anos. No segmento de transporte interestadual de fretamento, os dados indicam uma trajetória de crescimento quando observada a série histórica. Entre os terceiros trimestres de 2022 e 2025, o número de passageiros transportados cresceu 62,5%, evidenciando a ampliação da demanda por esse tipo de serviço, especialmente associado a viagens turísticas, eventos e deslocamentos programados.

Em sentido oposto, o transporte rodoviário regular de passageiros, baseado na venda de bilhetes, apresentou retração no período analisado. No terceiro trimestre de 2025, foram registrados 282,8 mil desembarques no Estado, representando uma redução de 26,2% em relação ao mesmo período de 2024. No acumulado dos três primeiros trimestres de 2025, o total de passageiros desembarcados alcançou 903,2 mil, com queda no terceiro trimestre em comparação ao trimestre anterior.

Segundo a Setur, ainda assim, os dados confirmam a concentração dos fluxos nos principais polos urbanos do Estado. Vitória manteve a liderança no número de passageiros desembarcados pelo serviço regular, seguida por municípios como Guarapari, Vila Velha e Serra. Quanto à origem dos passageiros, Minas Gerais e Rio de Janeiro se destacaram como os principais estados emissores. Em entrevista à CBN Vitória, a subsecretária de Estado de Infraestrutura Turística da Setur, Lorena Vasques, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!