Serviços de esportes radicais devem ter cadastro municipal

No último sábado (1º), o engenheiro mecânico João Paulo Sampaio dos Reis, de 47 anos, levou a filha e uma amiga dela para aproveitar a vista e a tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha. As duas desceram antes. Na vez dele, um acidente fez com que ele morresse ainda no local. De acordo com informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) o acidente aconteceu nos primeiros 100 metros da tirolesa.