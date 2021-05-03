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ACIDENTE NO MORRO DO MORENO

Serviços de esportes radicais devem ter cadastro municipal

O entrevistado é o tenente-coronel Vitor Escalfoni, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 16:17

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 mai 2021 às 16:17
Tirolesa no Morro do Moreno, onde engenheiro morreu durante a descida no último sábado Crédito: Fernando Madeira
No último sábado (1º), o engenheiro mecânico João Paulo Sampaio dos Reis, de 47 anos, levou a filha e uma amiga dela para aproveitar a vista e a tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha. As duas desceram antes. Na vez dele, um acidente fez com que ele morresse ainda no local. De acordo com informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) o acidente aconteceu nos primeiros 100 metros da tirolesa.
Entrevista - Fabio Botacin - Tenente Coronel Vitor - 03-05-21.mp3
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o tenente-coronel Vitor Escalfoni, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, avaliou que diversos locais do estado passaram atrair público com apelo de esportes radicais em diversas modalidades, mas que todos devem seguir regras de segurança e ter cadastro municipal. Ouça.

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