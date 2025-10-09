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Serviço permite emitir certidões de registro civil pela internet

Ouça detalhes na entrevista com a diretora do Sindicato dos Notários, Larissa Dalla

Publicado em 09 de Outubro de 2025 às 12:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 out 2025 às 12:07
Certidão de nascimento online
Certidão de nascimento online Crédito: Divulgação
Ir ao cartório é um procedimento de praxe em casos de nascimento, óbito ou casamento. Ou… era! A retirada de senhas e espera na fila em horário comercial agora dão lugar à facilidade de alguns cliques. Por meio de um serviço digital, é possível emitir certidões de registro civil com validade jurídica, de forma rápida e segura. Basta acessar o endereço www.registrocivil.org.br, optar pelo tipo do documento e pelo formato (digital ou impresso) desejados e pagar a taxa de emissão. Pronto! Documento com autenticidade garantida e menos burocracia. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora de Registro Civil das Pessoas Naturais do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Larissa Dalla, apresenta o passo a passo do procedimento. Ouça a conversa completa!
CBN Entrevista Fernanda Queiroz - Larissa Dalla - 09-10-25

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