Serviço permite emitir certidões de registro civil pela internet

Ir ao cartório é um procedimento de praxe em casos de nascimento, óbito ou casamento. Ou… era! A retirada de senhas e espera na fila em horário comercial agora dão lugar à facilidade de alguns cliques. Por meio de um serviço digital, é possível emitir certidões de registro civil com validade jurídica, de forma rápida e segura. Basta acessar o endereço www.registrocivil.org.br, optar pelo tipo do documento e pelo formato (digital ou impresso) desejados e pagar a taxa de emissão. Pronto! Documento com autenticidade garantida e menos burocracia. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora de Registro Civil das Pessoas Naturais do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Larissa Dalla, apresenta o passo a passo do procedimento. Ouça a conversa completa!