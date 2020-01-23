Serviço Geológico: entenda a identificação de áreas de risco no ES

Informação da coluna Leonel Ximenes nesta quinta-feira (23) aponta que o governo federal, por intermédio do Serviço Geológico do Brasil, desde 2011 emite alertas sobre os riscos de tragédias por inundações nas cidades do Espírito Santo afetadas pelas chuvas nos últimos nove anos, inclusive as mais atingidas pela enchente na semana passada. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Julio Lana, coordenador executivo dos Mapas de Risco do Serviço Geológico do Brasil, revela que o Espírito Santo foi o primeiro estado 100% mapeado quanto às áreas de alto e muito alto risco e aos processos danosos (desastres).