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RIO DOCE EM ALERTA

Serviço Geológico do Brasil em alerta para chegada da lama de barragens rompidas em Minas ao Espírito Santo

O órgão emitiu um alerta de risco de enchentes para 15 cidades, entre elas três capixabas: Baixo Guandu, Colatina e Linhares

Publicado em 06 de Novembro de 2015 às 21:56

Publicado em 

06 nov 2015 às 21:56
O mar de lama das barragens da Samarco que se romperam em Minas Gerais está previsto para chegar no Espírito Santo na segunda-feira, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil. O órgão emitiu um alerta de risco de enchentes para 15 cidades, entre elas três capixabas: Baixo Guandu, Colatina e Linhares.
Os municípios em risco são banhados pelo Rio Doce, que foi inundado pela lama depois do acidente ambiental. A lama deve chegar na estação Colatina no período da tarde de segunda (9) e na estação Linhares na madrugada de terça-feira (10). O Serviço Geológico, entretanto, salientou que a chegada da onda de cheias não significa que essas cidades terão enchentes.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o superintendente em Belo Horizonte do Serviço Geológico explica que o alerta é pela chuva na região de Mariana e nas regiões ao longo do Rio Doce. Ouça as explicações:
Entrevista - Fábio Botacin - Marcelo de Araújo - 06-11-15

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