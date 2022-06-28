Serviço de transporte Porta a Porta é retomado em Vitória

Serviço Porta a Porta foi suspenso em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Nos últimos meses a CBN Vitória trouxe a situação de que o serviço Porta a Porta, que atende cerca de 400 pessoas em Vitória que utilizam cadeira de rodas ou apresentam dificuldade de locomoção, estava paralisado desde março deste ano. Nos últimos dias, o serviço foi retomado após três meses de suspensão. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Alex Mariano, detalha essa retomada. Atualmente estão cadastrados 419 usuários aptos a utilizar o transporte.

Segundo a prefeitura, a partir de agora, serão seis veículos que farão o atendimento das pessoas que dependem do transporte adaptado e não podem interromper suas atividades. "O serviço funciona todos os dias, das 4 horas até a meia-noite, inclusive, aos finais de semana e feriados", informou. Além disso, informa a administração municipal, os usuários cadastrados já podem agendar atendimento pelo telefone 156 ou pelo aplicativo Vitoria Online. Já os novos interessados deverão entrar em contato pelo telefone (27) 3382.6450, para esclarecimento de dúvidas.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Alex Mariano - 28-06-22