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COVID-19

Serviço Bike VV continua funcionando, mas de forma reduzida na cidade

Ouça entrevista com o Rafael Gumiero, secretário municipal de Administração de Vila Velha

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 mai 2020 às 11:45
No município de Vila Velha, o sistema de bicicletas compartilhadas, "Bike VV", está sendo mantido com unidades reduzidas para atender aos profissionais que necessitam ir ao trabalho.
Segundo a prefeitura, as bicicletas estão sendo higienizadas cinco vezes ao dia. Rafael Gumiero, secretário municipal de Administração de Vila Velha, explica também, em entrevista à CBN Vitória, que as unidades que permanecem em utilização para atender ao trabalhador estão sendo submetidas, além à rotina de limpeza padrão, à lavagem ainda no galpão com cloro diluído em água e com álcool 70%.
A maior utilização ocorre nos horários de 07h as 08h da manhã, das 12h às 13h e de 17h as 18 horas. Horários dos trabalhadores irem ao trabalho ou voltarem para casa. Nos sábados, as bikes estão disponíveis em horário comercial. Já aos domingos, são retiradas, voltando às estações às segundas-feiras.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rafael Gumiero - 26-05-20
Em Vitória, a secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana informa que o serviço de bicicleta compartilhada está suspenso temporariamente desde o dia 23 de março, devido à pandemia do coronavírus. A Setran destaca que esta foi uma decisão que tem como objetivo diminuir a circulação de pessoas nas ruas e o risco de contágio da doença. As bicicletas do Bike Vitória também estão passando por manutenção neste período.

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