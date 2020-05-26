Serviço Bike VV continua funcionando, mas de forma reduzida na cidade

No município de Vila Velha, o sistema de bicicletas compartilhadas, "Bike VV", está sendo mantido com unidades reduzidas para atender aos profissionais que necessitam ir ao trabalho.

Segundo a prefeitura, as bicicletas estão sendo higienizadas cinco vezes ao dia. Rafael Gumiero, secretário municipal de Administração de Vila Velha, explica também, em entrevista à CBN Vitória, que as unidades que permanecem em utilização para atender ao trabalhador estão sendo submetidas, além à rotina de limpeza padrão, à lavagem ainda no galpão com cloro diluído em água e com álcool 70%.

A maior utilização ocorre nos horários de 07h as 08h da manhã, das 12h às 13h e de 17h as 18 horas. Horários dos trabalhadores irem ao trabalho ou voltarem para casa. Nos sábados, as bikes estão disponíveis em horário comercial. Já aos domingos, são retiradas, voltando às estações às segundas-feiras.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Rafael Gumiero - 26-05-20