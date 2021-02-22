Serviço antigo de cobrança da 3ª Ponte próximo de acabar; entenda

Quem trafega pela Terceira Ponte ou passa em algum pedágio da Rodovia do Sol usando o tag da Via Expressa, aquele aparelho da cobrança automática, deve se atentar. O serviço vai parar de funcionar ainda neste semestre. Desde novembro, por conta da mudança da frequência das cabinas de cobrança, cinco novas empresas passaram a prestar assistência da pagamento nos pedágios da Rodosol. O serviço antigo - "Via Expressa" - que ainda está valendo, deve ser extinto em breve após total migração. Quem explica é diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, em entrevista à CBN Vitória.

Os motoristas que já dependem do atual sistema de cobrança da Rodosol e fazem a utilização do aparelho apenas nas duas praças não terão custos adicionais. Ou seja, ficarão isento de cobranças de taxas ou mensalidade, tendo que arcar apenas com o custo do pedágio. Mas, caso o usuário queira passar em outros rodovias do Estado ou do país com a mesma tag ou ter acesso a um estacionamento comercial, por exemplo, precisará adquirir um plano personalizado, neste caso, há uma cobrança extra, além do valor do pedágio.