Serra volta para o risco moderado; o que muda na cidade?

A partir desta segunda (24, passa a valer o novo mapa de risco da Covid-19, que terá vigência até o próximo domingo (30). Diferente dos últimos mapas, em que todos os municípios capixabas estavam em risco baixo, nesta semana há cinco cidades em risco moderado: Serra e Vila Velha, na Grande Vitória; Sooretama, no Norte; e Mantenópolis e Alto Rio Novo, no Noroeste capixaba. Casagrande recomendou ainda, por exemplo, que as cidades que mudaram de classificação adotem a cobrança do comprovante de vacinação. No município da Serra que medidas deverão ser empregadas com o retorno da cidade ao risco moderado? Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Municipal de Saúde, Bernadete Coelho, fala sobre o cenário na cidade. Entre as novas medidas, estão que bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar de segunda a sábado, das 7h às 22h e, no domingo, das 7h às 16h. Ouça as explicações completas!