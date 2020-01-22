Serra, Vitória e Vila Velha: como é a preparação para período chuvoso

Pedestres enfrentam dificuldades para passar por avenida Crédito: Vitor Jubini

Com a expectativa de fortes chuvas no Estado para os próximos dias, o quadro "Ponto de Vista" aborda aos trabalhos que as prefeituras da Grande Vitória fazem para colocar em prática nesse período ou minimizar os efeitos da grande precipitação. Afinal, as cidades estão preparadas para enfrentar essas chuvas e como acontece o monitoramento das condições das cidades.

Sobre a situação em Vitória, a engenheira civil e coordenadora da Defesa Civil em exercício da capital, Sidneia Santos, explica que 38 casas do bairro Jaburu foram interditadas, devido ao risco do desprendimento de rochas na região. Segundo a prefeitura, a ação foi necessária para dar mais segurança às famílias neste período chuvoso.

"A cidade possui 25 áreas de risco que são monitoradas, como em Gurigica e Piedade. As estações de bombeamento estão aptas a atuar em caso da chuva atingir a cidade", explica. Ouça a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Sidineia Santos - 22-01-20

Sobre o planejamento da Serra, Antônio Carlos Coutinho, diretor da Defesa Civil da cidade, explica que a Serra está investindo mais de R$ 100 milhões em obras e serviços pela cidade e essas medidas estão contribuindo para diminuir os impactos das chuvas no município, como é o caso do região do Rio Jacaraípe.

"Na Serra temos atenção com alagamentos em bairros como Planalto Serrano, Vista da Serra e José de Anchieta III. Sobre interdições de casas, só em 2019, foram 216 residências interditadas, mas nem todos os moradores acatam a determinação, o que agrava em caso de chuva mais forte", diz. Ouça a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Antonio Carlos Coutinho - 22-01-20

Já em Vila Velha, Augusto Bandeira, assessor adjunto da Defesa Civil da cidade, diz que "as equipes monitoram de forma permanente as áreas de encostas e com histórico de alagamentos, bem como acompanham o nível dos canais, a movimentação das marés e dique do Rio Jucu e a comporta de Rio Marinho".

A prefeitura também informa que: "Com o objetivo melhorar a vazão das águas, as equipes já estão preparadas para atuar preventivamente, caso seja necessário, com o acionamento das Estações de Bombeamento do Canal da Costa, Sitio Batalha e de Guaranhus para manobras de rebaixamento do nível dos canais". A orientação é de que, em caso de emergência, o cidadão acione a Defesa Civil pelos telefones 162 (Ouvidoria) ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Ouça as explicações: