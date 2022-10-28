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Segurança

Serra: videomonitoramento será capaz de reconhecer rostos e placas de carro

Denominado "Olho Vivo", o novo sistema de inteligência da cidade já está em funcionamento

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 10:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 out 2022 às 10:42
Câmera, segurança, videomonitoramento
Câmera, segurança, videomonitoramento Crédito: Pixabay
Denominado "Olho Vivo", o novo sistema de inteligência da cidade da Serra já está em funcionamento no município. Segundo informações da administração municipal, o sistema com novas câmeras de vídeo será capaz de reconhecer rostos, placas de carro e emitir alertas. As novas câmeras têm precisão de até 95%. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Defesa Social da Serra, Joel Lyrio, detalha o assunto. Ao todo, são 160 câmeras inteligentes, que somarão forças aos 36 pontos do cerco eletrônico do governo do Estado, que está sendo instalado na Serra e integrado à central de videomonitoramento da prefeitura. De acordo com pesquisas e estimativas realizadas pela secretaria de Defesa Social, o novo sistema deve reduzir em até 50% as ocorrências de furto e roubo no município. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Joel Lyrio - 28-10-22

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