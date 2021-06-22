Serra vai realizar mutirão para vacinar 5 mil pessoas com 35 anos ou mais

O prefeito explicou que também já dá início, nesta terça-feira, à vacinação da faixa etária acima de 40 anos. Para esse público, a cidade tem 12 mil doses disponíveis. O avanço nas faixas, segundo o prefeito, é a cobertura dos grupos contemplados no momento, mas Vidigal alerta. "Muitas pessoas desses grupos não estão procurando a vacina. É importante que as pessoas saibam que a vacina é a estratégia mais importante contra a covid. Mas também devemos observar a busca de pessoas de fora da cidade", diz.