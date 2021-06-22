Serra vai realizar mutirão para vacinar 5 mil pessoas com 35 anos ou mais

No próximo domingo (27), o município da Serra vai abrir cinco mil vagas de agendamento para aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas de 35 anos ou mais sem comorbidades. A marcação é feita no site da prefeitura (clique aqui). Ao CBN Cotidiano, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, a aplicação das doses será realizada em mutirão, no Pavilhão de Carapina, no dia 30 de junho.
Fabio Botacin entrevista Sergio Vidigal - 22/06/2021
O prefeito explicou que também já dá início, nesta terça-feira, à vacinação da faixa etária acima de 40 anos. Para esse público, a cidade tem 12 mil doses disponíveis. O avanço nas faixas, segundo o prefeito, é a cobertura dos grupos contemplados no momento, mas Vidigal alerta. "Muitas pessoas desses grupos não estão procurando a vacina. É importante que as pessoas saibam que a vacina é a estratégia mais importante contra a covid. Mas também devemos observar a busca de pessoas de fora da cidade", diz.
Além disso, Sérgio Vidigal explicou que a Serra tinha, no momento da entrevista, 500 doses disponíveis para a segunda dose de Coronavac para quem ainda não havia completado seu calendário vacinal. A oferta das doses também fica no site da prefeitura.