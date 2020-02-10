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SEGURANÇA

Serra vai ganhar 68 guardas municipais

Grupo já começou o curso de formação e deve estar nas ruas até outubro

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 19:50

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

10 fev 2020 às 19:50
A Serra vai ganhar mais 68 guardas civis municipais. Eles começaram o treinamento nesta segunda-feira (10). O curso será realizado por meio de convênio com a Academia da Guarda Civil Municipal de Vitória. Os candidatos serão divididos em dois grupos. Os candidatos do grupo A vão realizar o curso no período de fevereiro a junho e os candidatos do grupo B, no período de junho a outubro/novembro. Ao fim do curso, o município vai contar com 170 agentes municipais. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Defesa Social da Serra, Maximiliano Werneck, relatou que os candidatos terão formação em policiamento comunitário, segurança pública, defesa pessoal, direitos humanos e primeiros socorros. Acompanhe! 
Entrevista - Lucas Valadão - Maxiliano Wernek - 10-02-20

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