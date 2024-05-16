Serra terá plano de desenvolvimento para as próximas duas décadas; conheça detalhes

A Serra, cidade mais populosa do Espírito Santo, é hoje o maior Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, com geração de riquezas dos R$ 37,27 bilhões. Conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no último ano, o município serrano também ocupa a 30ª colocação nacional. Nesse cenário, as próximas duas décadas do município serão tema de um trabalho de planejamento que será iniciado a partir deste mês de maio. É o Plano Estratégico de Longo Prazo Serra 2024-2044. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Ricardo Pandolfi, fala sobre o assunto.