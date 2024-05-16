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Serra terá plano de desenvolvimento para as próximas duas décadas; conheça detalhes

Ouça entrevista com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Ricardo Pandolfi

Publicado em 16 de Maio de 2024 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 mai 2024 às 11:39
BR 101, próximo a Laranjeiras (Serra)
BR 101, próximo a Laranjeiras (Serra) Crédito: Luciney Araújo
A Serra, cidade mais populosa do Espírito Santo, é hoje o maior Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, com geração de riquezas dos R$ 37,27 bilhões. Conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no último ano, o município serrano também ocupa a 30ª colocação nacional. Nesse cenário, as próximas duas décadas do município serão tema de um trabalho de planejamento que será iniciado a partir deste mês de maio. É o Plano Estratégico de Longo Prazo Serra 2024-2044. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Ricardo Pandolfi, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Ricardo Pandolfi- 16-05-24

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