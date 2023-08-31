Serra terá nova avenida que vai ligar Jardim Camburi até a Praia de Carapebus

Demandas da cidade mais populosa do Espírito Santo, a mobilidade e trânsito no município da Serra passam a contar com novidades nos próximos meses. Um dos destaques apresentados nesta semana é o novo projeto de duplicação da Avenida Civit I, no trecho entre o trevo do bairro de Maringá e a rodovia BR-101. O projeto, de acordo com a administração municipal, foi pensado para duplicar a avenida num trajeto que compreende cerca 2,40 quilômetros. A duplicação da avenida Civit I tem como principal meta a fluidez do trânsito, dando escoamento para os mais de 13 mil veículos que hoje trafegam na região diariamente, tendo inclusive capacidade de absorver a circulação prevista para os próximos anos. O projeto possui, ainda, o objetivo de atrair novos empreendimentos para região, com geração de mais emprego e renda. Uma outra novidade é a criação de uma avenida que ligará o bairro de Jardim Camburi até a Praia de Carapebus. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da Serra, Sergio Vidigal, fala sobre o assunto.