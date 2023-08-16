Serra terá 100 quilômetros de ciclovia até o fim deste ano

O município da Serra planeja construir mais 184 quilômetros de anel cicloviário até 2024. Atualmente, a cidade possui aproximados 72 quilômetros distribuídos entre ciclovias e ciclofaixas e pretende fechar o ano com 100 quilômetros entregues. O objetivo é alcançar a marca de 256 quilômetros totais até o próximo ano. Pelo menos seis pontos da cidade já recebem obras, segundo a administração municipal. Outros estão em fase de drenagem do terreno ou ainda em projeto, para alcançar a extensão prometida, como explica em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal.