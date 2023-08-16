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Serra terá 100 quilômetros de ciclovia até o fim deste ano

Ouça detalhes na entrevista com o prefeito Sergio Vidigal

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 12:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 ago 2023 às 12:18
Ciclovia em Jacaraípe, na Serra
Ciclovia em Jacaraípe, na Serra Crédito: Edson Reis/Secom PMS
O município da Serra planeja construir mais 184 quilômetros de anel cicloviário até 2024. Atualmente, a cidade possui aproximados 72 quilômetros distribuídos entre ciclovias e ciclofaixas e pretende fechar o ano com 100 quilômetros entregues. O objetivo é alcançar a marca de 256 quilômetros totais até o próximo ano. Pelo menos seis pontos da cidade já recebem obras, segundo a administração municipal. Outros estão em fase de drenagem do terreno ou ainda em projeto, para alcançar a extensão prometida, como explica em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Sergio Vidigal - 16-08-23

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