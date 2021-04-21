Serra tem procedimento inédito para agilizar estudo de empreendimento

Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação

Nesta semana a prefeitura da Serra informou que com o objetivo de agilizar a instalação de novos empreendimentos na cidade criou um modelo padrão do Termo de Referência para elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) no município. O documento é necessário tanto para o comércio quanto para iniciativas da construção civil. Segundo a administração municipal, a criação do modelo padrão vai reduzir a tramitação do processo na prefeitura em pelo menos seis meses. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Claudio Denicoli, fala sobre o assunto. O termo pode ser acessado no site da prefeitura. Confira a entrevista completa!

"Isso vai adiantar o processo em meses. Queremos otimizar. Neste momento de pandemia é fundamental que o serviço público também seja sustentável. Temos processos na Serra, em anos anteriores, de mais de dois anos. Precisamos de acelerar e ter regra clara pra que ele possa investir na cidade de maneira célere", explica. O documento, segundo o secretário, deverá ter uma média de 60 páginas.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Claudio Denicoli - 21-04-21

De acordo com a prefeitura, após a conclusão, o Estudo de Impacto de Vizinhança deverá ser entregue em uma cópia impressa e em arquivo digital, com todos os mapas, documentos e demais elementos contidos no EIV, com extensões compatíveis com os sistemas adotados pela Municipalidade, via protocolo geral, acompanhado do recolhimento das devidas taxas.