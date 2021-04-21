Serra tem procedimento inédito para agilizar estudo de empreendimento

Nesta semana a prefeitura da Serra informou que com o objetivo de agilizar a instalação de novos empreendimentos na cidade criou um modelo padrão do Termo de Referência para elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) no município. O documento é necessário tanto para o comércio quanto para iniciativas da construção civil. Segundo a administração municipal, a criação do modelo padrão vai reduzir a tramitação do processo na prefeitura em pelo menos seis meses. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Claudio Denicoli, fala sobre o assunto. O termo pode ser acessado no site da prefeitura. Confira a entrevista completa!
"Isso vai adiantar o processo em meses. Queremos otimizar. Neste momento de pandemia é fundamental que o serviço público também seja sustentável. Temos processos na Serra, em anos anteriores, de mais de dois anos. Precisamos de acelerar e ter regra clara pra que ele possa investir na cidade de maneira célere", explica. O documento, segundo o secretário, deverá ter uma média de 60 páginas.
Entrevista - Fabio Botacin - Claudio Denicoli - 21-04-21
De acordo com a prefeitura, após a conclusão, o Estudo de Impacto de Vizinhança deverá ser entregue em uma cópia impressa e em arquivo digital, com todos os mapas, documentos e demais elementos contidos no EIV, com extensões compatíveis com os sistemas adotados pela Municipalidade, via protocolo geral, acompanhado do recolhimento das devidas taxas.
"Os documentos em forma de texto deverão seguir basicamente a numeração contida no Termo de Referência, acrescida de um índice de seu conteúdo contemplando as numerações relativas às tabelas, figuras, mapas e demais dados que venham a ser acrescentados ao texto, bem como a numeração de páginas", informa.