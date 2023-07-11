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Trânsito

Serra suspende por 90 dias aplicação de multas pelas câmeras tagarelas

Quem detalha o assunto é o diretor do Departamento de Operações de Trânsito, Fábio Alves

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 jul 2023 às 11:08
Câmeras na Serra
Câmeras na Serra Crédito: Bruno Leão-Sedes/PMS
A fiscalização do trânsito na Serra por meio das câmeras de videomonitoramento passará por mais um período educativo. Na última quinta-feira (6), a prefeitura da Serra retomou a fase educativa e de conscientização, assim como aconteceu no período de 26 de maio e 26 de junho. Agora, a medida vale para os próximos 90 dias. Neste período, segundo a administração municipal, os condutores que infringirem alguma regra na circulação de veículos, prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), serão notificados pela "câmeras tagarelas" e orientados a corrigir sua ação. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Departamento de Operações de Trânsito da Serra, Fábio Alves, detalha o assunto.
"O Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra reforça que neste período o trabalho será para a conscientização. Será intensificado o trabalho educativo a fim de preservar a segurança do trânsito e preservar a vida, uma forma de reeducar os condutores sobre a importância de seguir as regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)", informa. "De forma responsável e técnica, a normatização é necessária para que possamos atingir a redução no número de acidentes e óbitos no trânsito da Serra", explica o diretor. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Alves - 11-07-23.mp3

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