Serra se destaca na redução de homicídios no ES

Dados da Secretaria de Segurança Pública, trazidos nesta quarta-feira (02) pela coluna Leonel Ximenes, apontam que a cidade da Serra, na Região Metropolitana da Grande Vitória, teve apenas cinco assassinatos no mês de abril. No mesmo período do ano passado, foram registrados 17 homicídios. Vale lembrar que a Serra foi considerado o município mais violento do ES. O recorde anterior era do mês de dezembro de 2018, quando havia sido registrado 9 homicídios. A média dos últimos três anos é de 21 homicídios/mês. É sobre este assunto que a gente conversa, agora, com o Secretário de Defesa Social da Serra, Nylton Rodrigues. Confira!