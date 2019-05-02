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Serra se destaca na redução de homicídios no ES

A Serra, na Região Metropolitana da Grande Vitória, teve apenas cinco assassinatos no mês de abril. No mesmo período do ano passado, foram registrados 17 homicídios. Vale lembrar que a Serra foi considerado o município mais violento do ES

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 20:14

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

02 mai 2019 às 20:14
Dados da Secretaria de Segurança Pública, trazidos nesta quarta-feira (02) pela coluna Leonel Ximenes, apontam que a cidade da Serra, na Região Metropolitana da Grande Vitória, teve apenas cinco assassinatos no mês de abril. No mesmo período do ano passado, foram registrados 17 homicídios. Vale lembrar que a Serra foi considerado o município mais violento do ES. O recorde anterior era do mês de dezembro de 2018, quando havia sido registrado 9 homicídios. A média dos últimos três anos é de 21 homicídios/mês. É sobre este assunto que a gente conversa, agora, com o Secretário de Defesa Social da Serra, Nylton Rodrigues. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Nylton Rodrigues - 02-05-19.mp3

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