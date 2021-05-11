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EDUCAÇÃO

Serra retoma aula presencial, mas adota revezamento com ensino remoto

O entrevistado é o secretário municipal de Educação da Serra, Alessandro Bermudes

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 15:46

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 mai 2021 às 15:46
Sala de aula Crédito: Pexels
A Serra vai retomar as atividades educacionais presenciais a partir de 25 de maio. A volta às aulas será escalonada até 07 de junho e se dará em modelo híbrido, com 50% dos alunos na sala e os outros 50% de maneira remota. As primeira turmas contempladas serão os 1º e 2º anos do ensino fundamental - no dia 25 de maio, seguidos dos 3º, 4º e 5º anos -  no dia 31. Grupos 4 e 5 da educação infantil voltam em junho.
Entrevista - Fabio Botacin - Alexandre Bermudes - 11-05-21.mp3
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Educação da Serra, Alessandro Bermudes, destacou que as famílias vão poder decidir sobre a ida dos estudantes à escola. Ouça.

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