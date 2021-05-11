Serra retoma aula presencial, mas adota revezamento com ensino remoto

A Serra vai retomar as atividades educacionais presenciais a partir de 25 de maio. A volta às aulas será escalonada até 07 de junho e se dará em modelo híbrido, com 50% dos alunos na sala e os outros 50% de maneira remota. As primeira turmas contempladas serão os 1º e 2º anos do ensino fundamental - no dia 25 de maio, seguidos dos 3º, 4º e 5º anos - no dia 31. Grupos 4 e 5 da educação infantil voltam em junho.