Serra registra maior acumulado de chuva e deixa rastro de destruição

Dados do último boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado às 17h desta quinta-feira (11), apontam que a Serra registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas: 180,8 milímetros de chuva. Segundo a prefeitura, a chuva das últimas horas acarretou em vários pontos de alagamento na Serra, sendo os principais em Planalto Serrano, Eldorado, Serra Sede, Jacaraípe e Manguinhos. "Foram cerca de 25 ocorrências registradas pela Defesa Civil, sendo a primeira às 21h30 e a última às 3h. A equipe da Defesa Civil constatou três vias danificadas, sendo uma ponte destruída em Planalto Serrano e uma queda de barreira na Rua Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, em Manguinhos", disse o diretor da Defesa Civil da Serra, Henrique Sales, em entrevista à CBN. Ouça: