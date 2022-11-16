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Nova onda da doença

Serra: reforço dos locais disponíveis de testagem da Covid

Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Serra, Bernadete Coelho, fala sobre o tema

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 12:12

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

16 nov 2022 às 12:12
Testagem de Covid-19 no Terminal de Jardim América
Testagem de Covid-19  Crédito: Fernando Madeira
Com o aumento de casos positivos para a Covid-19, cidades do Espírito Santo têm reforçado estratégias de enfrentamento à doença. Na Serra, por exemplo, além da vacinação, disponível sem agendamento nas salas de vacinas das Unidades de Saúde e locais de ação extramuros, a Secretaria de Saúde da Serra tem reforçado os locais disponíveis de testagem. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Serra, Bernadete Coelho, fala sobre o tema!
Entrevista Patricia Vallim - Bernadete Coelho - 16-11-22.mp3

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