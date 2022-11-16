Serra: reforço dos locais disponíveis de testagem da Covid

Com o aumento de casos positivos para a Covid-19, cidades do Espírito Santo têm reforçado estratégias de enfrentamento à doença. Na Serra, por exemplo, além da vacinação, disponível sem agendamento nas salas de vacinas das Unidades de Saúde e locais de ação extramuros, a Secretaria de Saúde da Serra tem reforçado os locais disponíveis de testagem. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Serra, Bernadete Coelho, fala sobre o tema!