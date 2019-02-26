Serra realiza pesquisa para traçar estratégias de segurança

A prefeitura da Serra está fazendo uma pesquisa com os comerciantes do município para traçar estratégia de segurança. Dessa forma, será possível analisar quais são os principais problemas das regiões pesquisadas e como combatê-los. Saiba mais detalhes na entrevista com , que destaca também o apoio da Guarda na abordagem à ônibus no município para evitar o alto índice de assaltos aos coletivos na Serra. E ainda: a atuação da Guarda no patrulhamento do município durante o Carnaval. Confira!