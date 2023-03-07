Serra: pontos de hidratação são abertos para atender população

Cuidado com a dengue! Crédito: Pixabay

Na Serra, passou a funcionar nesta semana, das 7h às 19 horas, um novo ponto de hidratação para pacientes com dengue. O atendimento será de segunda a sexta-feira, no prédio da extinta Maternidade de Carapina, localizada ao lado do Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames), em Jardim Limoeiro, por livre demanda. Segundo a prefeitura, o serviço seguirá o protocolo de manejo da dengue, que inclui atendimento médico ou do enfermeiro e, havendo necessidade, serão realizados exames clínicos e laboratorial e, se for preciso, o paciente será medicado e hidratado. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Municipal de Saúde, Bernadete Coelho, fala sobre o assunto.

Nos dias 20, 21 e 22, a Unidade Regional de Boa Vista virou ponto de hidratação, nesses três dias. Desde 20 de fevereiro, a Unidade Regional de Feu Rosa oferece esse serviço, de segunda a sexta, das 8h às 17 horas. Não há necessidade de agendar. Agora, na Unidade Regional de Novo Horizonte também foi montado um posto de cuidados voltados aos pacientes com sintomas de dengue, seguindo os mesmos critérios dos demais pontos de assistência aos pacientes sintomáticos. Em Novo Horizonte, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18 horas.

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Durante todo o mês de março, o fumacê vai passar pelos bairros da Serra todos os finais de semana, isso sem contar com o serviço já realizado de segunda a sexta. Também haverá ações bloqueio de transmissão sendo desenvolvidas com oito equipes.