'Serra não é para amadores', diz prefeito Sergio Vidigal sobre reeleição em 2024

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, durante evento do Mais médicos no Palácio Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva

Os prefeitos da Grande Vitória participam, ao longo desta semana, de uma série de entrevistas promovida por CBN Vitória e A Gazeta. Nesta quarta-feira (20), o entrevistado é o prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT). Médico com especialização em Psiquiatria, Vidigal já foi vereador na Serra, deputado estadual, federal e prefeito em seu quarto mandato (1997-2000), (2001-2004), (2009-2012), 2021 até o momento. Nesta entrevista o prefeito declarou que este ano não haverá pagamento de abono, mas que terá aumento no ticket alimentação. Falou também sobre eleições municipais no próximo ano. 'Serra não é para amadores', disse Vidigal sobre reeleição. Apesar de ter declarado, após o pleito, que não iria disputar reeleição, agora Vidigal disse que uma nova decisão poderá ser anunciada em janeiro próximo. Ouça a entrevista na íntegra.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz – Sergio Vidigal - 20-12-23

Após a conclusão da entrevista com o prefeito da Serra, Sergio Vidigal, houve uma correção na reportagem sobre a decisão da justiça que revogava a proibição do deputado estadual Pablo Muribeca (Patriota) de ingressar em dependências públicas, incluindo unidades de saúde do município. A informação correta é que a Justiça deferiu aos vereadores Anderson Muniz, Darcy Junior e Professor Artur o direito de ingressarem nas mesmas dependências públicas.

Em nota, o município esclarece que a decisão proferida pelo Desembargador Anselmo Laranja no Agravo de Instrumento nº 5012467-24.2023.8.08.0000 permanece vigorante. "Ou seja, o Deputado Pablo Muribeca continua proibido de adentrar em setores e áreas de fluxo e permanência controlados das unidades de saúde municipais de Serra, tais como consultórios, salas espera de consultas, salas em geral e/ou congêneres, bem como abordar, sem autorização, pacientes e funcionários em violação à intimidade e privacidade, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 50.00,00 por evento. A decisão proferida no dia 14/12, pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra foi dada em outra ação civil pública (processo nº 5030250-79.2023.8.08.0048), não tendo portanto o condão de anular ou suspender a decisão do Desembargador Anselmo Laranja. O Município esclarece também que contra essa decisão já está preparando o recurso cabível", finaliza.

Confira a programação:

18/12 (segunda-feira) - Euclério Sampaio (MDB), prefeito de Cariacica

19/12 (terça-feira) - Wanderson Bueno (Podemos), prefeito de Viana

20/12 (quarta-feira) - Sergio Vidigal (PDT), prefeito da Serra

21/12 (quinta-feira) - Arnaldinho Borgo (Podemos), prefeito de Vila Velha