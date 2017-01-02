Prestes a assumir o comando geral da Polícia Militar, o coronel Laércio Oliveira, destaca, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que o seu principal objetivo, a partir do dia 16 de janeiro, será o de colocar mais policiais nas ruas. "Almejamos mais policiais nas ruas para trazermos mais segurança à população capixaba. Isso é fundamental para nós", destaca. Além disso, o coronel destaca que o município da Serra merece atenção diferenciada no que diz às políticas de segurança.